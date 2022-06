Brunch Storia e Musica: Gipsy Legacy Project al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.

Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.

"Gipsy Legacy Project", formazione composta da Lorenzo Bucci alla chitarra solista, Federico Procopio alla chitarra ritmica Giuseppe Civiletti al contrabbasso, e Patrizio Destriere Sax, si ispira alla tradizione jazzistica europea francese in particolare quella iniziata dal chitarrista gitano Django Reinhardt. Il gruppo propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django, tutte in stile gypsy jazz che vi riporteranno alle atmosfere parigine degli anni trenta e quaranta in un mix di virtuosismo e pathos.

ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO

Line up:

Lorenzo Bucci - Chitarra solista

Federico Procopio - Chitarra ritmica

Giuseppe Civiletti - Contrabbasso

Patrizio Destriere - Sax