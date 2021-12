Brunch Storia e Musica al Cotton Club: Stefano Reali - Natale Swing

Dopo il successo del Village Celimontana il Cotton Club lancia i brunch all’ora di pranzo del week end. Musica, storie, aneddoti all'ora di pranzo, questa è la nuova proposta del Cotton Club. Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica.



Nel Brunch di oggi Stefano Reali, regista, pianista e grande narratore, interpreta le musiche di Natale in chiave Swing in una magica atmosfera di neve soffice e bianchi fiocchi natalizi. Con la voce di Flavia Astolfi e l'accompagnamento del suo trio racconteremo la storia delle musiche che accompagnano il periodo pre natalizio.



Line-up

STEFANO REALI, PIANO

FLAVIA ASTOLFI, VOCE

DARIO ROSCIGLIONE, CONTRABBASSO

VALERIO VANTAGGIO, BATTERIA

Brunch

Pinsa a scelta + drink 20€

Hamburger a scelta + drink 20€

COTTON CLUB ROMA

Via Bellinzona, 2

00198 ROMA

info e prenotazione

06.85352527

Whatsapp 349.0709468



ORE 13:00 - INIZIO SPETTACOLO