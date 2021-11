Brunch Storia e Musica al Cotton Club: Stefano Reali & Maurizio Mattioli raccontano Gigi Proietti

Dopo il successo del Village Celimontana il Cotton Club lancia i brunch all’ora di pranzo del week end. Musica, storie, aneddoti all'ora di pranzo, questa è la nuova proposta del Cotton Club. Ingresso ore 12.30 si comincerà con il concerto alle 13.00, seguirà una pausa Brunch alle 13.45, e poi la seconda parte. Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia della musica, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica.



Nel Brunch di oggi parliamo di Gigi Proietti visto da vicino. A quasi un anno dalla sua scomparsa, Stefano Reali racconta Proietti visto dal di dentro: musica, spettacoli, canzoni, sonetti, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli.



Reali ha avuto l’occasione di avere con lui un rapporto di tanti anni di amicizia, e ne approfitterà per raccontare aneddoti e storie, assieme a Maurizio Mattioli, che è anche lui stato naturalmente suo amico, suoneranno le canzoni, e si rivivranno le atmosfere, le battute folgoranti. E saremo catturati, come questa estate al Village Celimontana, dai racconti di Stefano Reali, regista, pianista e grande narratore.



Line-up

STEFANO REALI, PIANO

MAURIZIO MATTIOLI, VOCE

DARIO ROSCIGLIONE, CONTRABBASSO

VALERIO VANTAGGIO, BATTERIA

________________________

Brunch

Pinsa a scelta + drink 20€

Hamburger a scelta + drink 20€

______________________

COTTON CLUB ROMA

Via Bellinzona, 2

00198 ROMA

info e prenotazione

06.85352527

Whatsapp 349.0709468



ORE 13:00 - INIZIO SPETTACOLO