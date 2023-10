Bruce Soord, la voce di The Pineapple Thief dal vivo con il nuovo album

Bruce Soord, voce e chitarra di The Pineapple Thief nonché uno dei protagonisti della scena rock sperimentale europea, sarà dal vivo nel nostro Paese per tre concerti esclusivi in ottobre con il nuovo album “Luminescence” uscito il 22 settembre scorso per K Scope. Gli appuntamenti saranno giovedì 5 ottobre a Bologna presso Locomotiv, venerdì 6 a Milano presso Arci Bellezza e domenica 8 a Roma presso Auditorium Parco della Musica, Sala Borgna. In apertura one-man-band Smalltape, i biglietti per i concerti sono da ora disponibili in prevendita esclusivamente sui circuiti ufficiali indicati in calce.



Due i singoli estratti dal nuovo album: “Dear Life” e “Nestle in”: ispirato dalla ricerca di una pace interiore, l'ultimo disco solista di Soord esplora la difficoltà di vivere nelle metropoli del mondo moderno. Nati dal vagabondaggio in varie città durante i suoi tour, i brani dell'album si sono sviluppati da registrazioni sul campo. I brani presentano il ruolo centrale della sua chitarra acustica e come nel caso "Lie Flat", pur sembrando semplici all'apparenza, rivelano l'inconfondibile complessità di Soord è un'importante varietà di stili. Il primo singolo estratto, "Dear Life", racchiude tutto l'equilibrio malinconico proprio di Soord, mentre in "Nestle In" lo vediamo flirtare con l'elettronica. Gli archi roboanti di "Olomouc" si scontrano contro lo sfondo acustico della chitarra di Soord per dipingere l'immagine vivida dell'immobilità che tutto il disco descrive.



Il nuovo album “Luminescence” è disponibile in una versione deluxe in edizione limitata con libro cartonato a 3 dischi, due CD e un DVD. Il secondo CD contiene un intero bonus album "Our Ship Sails At Dusk", con materiale proveniente dalle session di scrittura durante il periodo di Luminescence.



La sua band, The Pineapple Thief, ha pubblicato 13 album da quando si è formata nel 1999, incluso Dissolution del 2018 che ha sfondato fino a raggiungere il primo posto nella UK Rock and Metal Chart. The Pineapple Thief hanno sviluppato un'enorme reputazione come band dal vivo e sono stati in tour con grande successo in tutto il mondo.