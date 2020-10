"Broadway" Ials Jazz Big Band diretta da Gianni Oddi: special guest Cicci Santucci

Musical in forma di concerto accompagnato dall'orchestra "Ials Jazz Big Band" diretta da Gianni Oddi con la partecipazione del Solista Cicci Santucci (Tromba).

La serata di gala, racconterà le colonne sonore del teatro musicale dedicato alle più famose canzoni americane degli anni venti, trenta, quaranta e dei giorni nostri, ispiratrici dei più famosi produttori cinematografici e artisti dell’epoca d’oro del musical. Tutte musiche e canzoni tra le più celebri di un’epoca, che ha fatto sognare ed emozionare generazioni di giovani e non.



Moltissimi brani di quell’epoca sono tutt’ora standards e cavalli di battaglia di numerosi jazzisti che li hanno reinterpretati con nuovi stili e sonorità attuali. Tra i molti brani in programma, ci sono dei classici intramontabili come: Singin in the rain, Pennies from Heaven, Chicago, The Continental, September in the Rain, Cheek to cheek, Chattanooga Choo Choo, In the Mood, Stardust, Tea for two, Love for sale, Hello Dolly, New York New York, Cabaret, Stormy Weather, Beguine the Beguine, Night and day, I get a kick out of you, Over the rainbow, I got rhythm, Diamonds are girl, I wanna be loved, By by baby, S’Wonderful ecc.



"Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



Line up

Sax: Filiberto Palermini, Giampiero Lo Piccolo, Alessandro Tomei, Claudio Giusti, Stefano Rossi.

Trombe: Fernando Brusco, Sergio Vitale, Giancarlo Ciminelli, Pietro Pellegrini, Antonello Sorrentino.

Tromboni: Enzo De Rosa,Walter Fantozzi, Ilario Polidoro, Rosario Liberti.

Pianoforte: Stefano Lestini

Contrabbasso: Stefano Napoli

Batteria: Adamo De Santis