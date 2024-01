Broadway Celebration all'Auditorium Conciliazione

Orario non disponibile

Quando Dal 20/04/2024 al 20/04/2024 Orario non disponibile

Broadway Celebration è lo show concerto in arrivo dal 20 aprile all'Auditorium Conciliazione.

Un cast d’eccezione e una scaletta a ritmo serrato accompagneranno il pubblico in un incredibile viaggio nel mondo travolgente del grande musical di Broadway e del West End di Londra.

Questo straordinario show-concerto ripercorre, in un crescendo di emozioni e in un atmosfera solenne e festosa, la storia del grande musical americano, attraverso l’esibizione delle sue arie e brani più famosi.

A dare voce ai grandi successi di Broadway e del West End londinese saranno alcuni tra i maggiori solisti e performer di Musical Theater italiani (tra cui Lucrezia Bianco, Noemi Garbo, Salvo Montalto, Marco Caselle, Rosanna Russo) accompagnati per l’occasione da 8/10 straordinari coristi diretti da Alex Negro (fondatore e direttore del Sunshine Gospel Choir) e da una band d’eccezione.

Sul palco rivivono le arie e le scene di The Rocky Horror Show , Jesus Christ Superstar, Grease, Sister Act, Rent, Les Misérables, Cats, A Chorus Line, Hairspray, The Lion King, Notre Dame de Paris, Evita e tanti altri.

Una celebrazione del Musical in lingua originale, suonato e cantato rigorosamente dal vivo e presentatoin italiano dal bravissimo Umberto Scida.

Scida stupirà i cultori del genere e avvicinerà i neofiti a questo vasto repertorio in un modo frizzante e pieno di ritmo, attraverso il racconto di aneddoti, curiosità e retroscena sui Musical che hanno fatto la storia.