Bricks in Town al Centro commerciale Casilino

Il 15 e il 16 giugno, dalle 10 alle 19,30, al Centro Commerciale Casilino arriva "Bricks in Town - Mattoncini in città", la sesta edizione della manifestazione tutta dedicata agli amanti dei Lego, un’edizione che vuole mettere al centro tutti i visitatori.

Saranno presenti tantissime creazioni originali MOC realizzate per l’evento, ma il fiore all’occhiello sarà la CITY ovvero un plastico cittadino da più di 10 metri di lunghezza. Si potrà condividere la grande passione per i mattoncini più belli del mondo, tra il futuro dei diorami spaziali, il fascino delle ambientazioni medievali, gli scenari cittadini più realistici e le microcittà, il fantasy, i dinosauri e collezioni infinite di minifigures, per un percorso unico.

Ci sarà la mostra fotografica con gli scatti a tema Minifigures a cura di Luke Bricksman, laboratori di costruzione con sessioni di 1 ora e mezza durante tutti e due i giorni dell’evento per apprendere alcune delle tante tecniche di costruzione per dar vita alla propria creatività. (Sarà necessario iscriversi ad uno dei turni chiamando lo 06.64017246. I posti sono limitati).

Presente un'area bimbi con zona Duplo per far giocare anche i più piccolini. Presente, infine, un corner shop Lego by La Brickeria, con mattoncini sfusi e set.

L'ingresso è gratuito. Eì presente un parcheggio gratuito multipark in via della Bella Villa.