Breakfast with Bunny all'Hard Rock Cafe

L'Hard Rock Cafe torna a proporre, come consuetudine in vista dalla Pasqua, la Breakfast with Bunny.

Appuntamento domenica 24 marzo, dalle 9,30, per una colazione in perfetto stile americano, più laboratorio creativo per i bambini e tante sorprese per tutta la famiglia.

La colazione con Bugs Bunny è in programma fino alle 12 e prevede un menu colazione per bambino al costo di 15,95 euro e un menu colazione adulto al costo di 20,95 euro.

Breakfast with Bunny è già prenotabile online sul sito ufficiale di Hard Rock Cafe Roma.