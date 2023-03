Torna Breakfast With Bunny all’Hard Rock Cafe di Roma sabato 1 aprile dalle 10 alle 12. Una mattina dedicata alle famiglie, nel tempio rock di Via Veneto, per festeggiare in anticipo la Pasqua con il tradizionale appuntamento tanto amato dai bambini che potranno incontrare il coniglietto più famoso al mondo.

Una gustosa colazione americana in compagnia di Bugs Bunny, divertenti giochi come la caccia alle uova, la baby dance, la pignatta con l’uovo gigante e un regalino pasquale per tutti i piccoli rockers.