Tre serate di musica dal vivo animeranno il Chiostro del Buon Pastore nel quartiere Bravetta a Roma (Municipio XII). 8, 9 e 10 Settembre si terrà la Seconda Edizione del Bravetta Music Fest - Musica nel chiostro.

La manifestazione musicale, promossa dall’Associazione Culturale Musica e Arte con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e il contributo del Municipio Roma XII, aprirà al pubblico il Chiostro del Complesso del Buon Pastore, un piccolo gioiello di architettura eclettica incastonato nel quartiere Bravetta di Roma, una cittadella santa posta là dove non te lo aspetti. Il complesso vanta una storia secolare, fu progettato da Armando Brasini a partire dal 1929 e il Bravetta Music Fest ne apre finalmente le porte al pubblico. Contornato da archi e nicchie, il chiostro si caratterizza per un’acustica perfetta e questo, insieme alla bellezza dell’architettura, ne fa il palcoscenico ideale per la manifestazione.

Un ringraziamento speciale per aver reso questo progetto possibile va a Paola Vigoroso, Preside del Liceo Malpighi che ha sede proprio presso il complesso, per aver da subito sposato l’iniziativa concedendo con entusiasmo l’utilizzo degli spazi.

Il programma di Bravetta Music Fest

Venerdì 8 Settembre 2023 ore 21,00 Duo Girotto - Gwis un viaggio attraverso improvvisazione e composizione, radici popolari andine, musica colta europea e Tango Javier Girotto – Sassofoni Alessandro Gwis – Tastiera Javier Girotto e Alessandro Gwis suonano insieme da oltre 25 anni, principalmente (ma non solo) nel gruppo Aires Tango, gruppo che ha all’attivo 12 dischi e centinaia di concerti, in Italia e all’estero. In questo nuovo progetto in duo Girotto e Gwis si servono della loro esperienza comune come punto di partenza, per spingersi in un piccolo-grande viaggio attraverso improvvisazione e composizione, Jazz e musica latina, sonorità elettroniche e radici popolari andine, musica colta europea e Tango.

Sul palco i due musicisti riescono a mantenere la rotta in questa esplorazione, avendo come stella polare il loro grande senso melodico e creando una sonorità molto originale, quasi orchestrale, anche grazie all’utilizzo di molti strumenti: Sax e Pianoforte, naturalmente, ma al tempo stesso campionatori, flauti, live electronics. Certamente, però, lo strumento più prezioso che i due musicisti hanno a disposizione è un’intesa profonda, quasi telepatica, che si è sviluppata nel corso di anni e anni passati a suonare, improvvisare, viaggiare, creare musica insieme.

Sabato 9 Settembre 2023 ore 21,00 Gabriele Buonasorte Quartet “Forward” atmosfere ritmiche di varia origine alla ricercatezza di un Jazz modale fresco e raffinato, a tratti audace nelle sue diramazioni free Gabriele Buonasorte – Sassofoni Angelo Olivieri – Tromba Mauro Gavini – Basso Saverio Federici – Batteria Forward – L’idea che caratterizza “Forward” è quella di combinare atmosfere ritmiche di varia origine alla ricercatezza di un Jazz modale fresco e raffinato, a tratti audace nelle sue diramazioni free. Tutti i brani che compongono l’album sono ispirati alla visione che il compositore ha della società odierna e del vissuto attuale, ciascuno di essi rappresenta quindi un aspetto della realtà sociale contemporanea, fotografata da differenti angolazioni musicali. Il risultato è una galleria sonora, dove momenti di Groove intenso e potente si alternano a ritmi sincopati (Pretentious, Like Marcus), atmosfere soft ed evocative (Funkamente, Iureca ), sonorità ironiche similReggae (Scirocco, O’Spread) ad improvvisazioni psichedeliche e dirompenti ( Anymore, Forward ). I registri scelti dal Sax di Buonasorte e dalla Tromba di Olivieri dimostrano una grande consapevolezza tecnica e compositiva nell’interpretazione delle frasi e dei suoni dei singoli brani, così come il massimo affiatamento della sezione ritmica di Gavini e di Federici costituisce un punto di riferimento certo e a tratti quasi sorprendente in tutti i brani del repertorio.

Domenica 10 Settembre 2023 ore 21,00 Quartetto Pessoa il Suono delle Immagini omaggio a Ennio Morricone e Estor Piazzolla e una prima esecuzione di Gianluca Podio Marco Quaranta – Violino Rita Gucci – Violino Achille Taddeo – Viola Marco Simonacci – Violoncello I l Quartetto Pessoa, nato nel 1998, svolge attività concertistica con accostamenti tra genere Classico, Jazz, Rock, Tango e Contemporaneo. Nel 2006, nasce l’idea di suonare insieme a Leandro Piccioni, con il proposito di eseguire il quintetto più rappresentativo della storia della musica: l’opera 34 di Brahms. L’idea è di unire le esperienze musicali, partendo da un repertorio classico per arrivare alla musica moderna e da film mentre nel frattempo Leandro Piccioni compone la musica per la fiction “Assunta Spina” e la colonna sonora de “Il Posto dell’Anima” di Riccardo Milani e per le registrazioni si affida al primo Violino Marco Quaranta e al suo Quartetto come prime parti dell’orchestra. Collaborazione che si ripete anche per il film “Lascia perdere Johnny” di Fabrizio Bentivoglio, candidato ai David di Donatello nel 2008. La colonna sonora di “Assunta Spina” entusiasma i musicisti e li ispira a intraprendere una più stabile e continuativa collaborazione artistica che porterà il gruppo all’incisione del primo CD dedicato ad Astor Piazzolla e alle colonne sonore di Leandro Piccioni con la partecipazione di Peppe Servillo che canta “Come Roma avesse il mare” di cui ha scritto il testo.

Nel luglio del 2006 il Quartetto debutta con l’opera 34 di Brahms, “le Stagioni” di Piazzolla e, per la prima volta in concerto, alcuni temi da film di Piccioni appositamente trascritti per questa formazione. Attraverso questa nuova rilettura la musica di Piccioni assume dei caratteri espressivi completamente diversi rispetto alle originali orchestrazioni e si rinnova in una forma più classica e da concerto. A maggio del 2018 il Quartetto ha avuto l’opportunità di collaborare con il pianista Leandro Piccioni ed eseguire i grandi temi delle colonne sonore di Ennio Morricone, alla presenza del Maestro a Cinecittà. Il Quartetto ha poi registrato brani delle musiche originali di Piccioni per il film “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio”, ispirato all’ opera di W. A. Mozart; l’Orchestra di Piazza Vittorio, per la colonna sonora del film è poi risultata vincitrice, quale miglior musicista, del David di Donatello 2020.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, fino a esaurimento posti (200 posti). I concerti inizieranno alle ore 21,00. Bravetta Music Fest è un percorso che fa assaporare arte e architettura, musica, sperimentazione e innovazione, e ci ricorda che laddove c’è arte nessun luogo è periferia. Il progetto è finanziato con i fondi cultura del Municipio Roma XII.