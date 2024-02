Brasil, la mostra a Roma

Dal 16 al 22 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Rodrigo Brasil “BRASIL”, nella galleria di Angelo Poliziano 4-6.

L’evento di opening si terrà venerdì 16 febbraio presso Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano 4-6 con la presentazione di Martina Luffarelli

Brasil è un’artista nato a Belo Horizonte in Brasile. Grande appassionato del mondo dell’arte, dopo la laurea in architettura venne selezionato in alcuni concorsi di pittura grazie ai quali riuscì a fare numerose mostre nazionali e internazionali come quella di New York del 2011 e nel New Jersey nel 2023. Lavorò tre anni in una scuola d’arte privata e cinque come insegnante d’arte presso la Fondazione d’Arte di Belo Horizonte poi, a causa di un taglio dei costi della Fondazione, venne licenziato e poco dopo fondò la sua prima scuola d’arte, l'Atelier 50. Diresse l’Atelier 50 per sette anni riscontrando un notevole successo ma, in seguito ad una profonda crisi che colpì il Brasile, da qualche mese Rodrigo Brasil e la sua famiglia hanno preso la decisione di trasferirsi in Italia, in Calabria, dove sono stati accolti con grande affetto e proprio qui l’artista ha avuto quasi subito la possibilità di realizzare una sua mostra personale.

Guardando un quadro di Rodrigo Brasil ciò che colpisce lo spettatore è la potenza dei colori che sembrano richiamare le note musicali e, in alcune opere, sono disposti simbolicamente in modo tale da mettere in evidenza la personalità dei personaggi rappresentati o di un determinato momento. I suoi quadri nascono solitamente da un’idea che alberga nella sua mente da molto tempo che viene poi trasferita sul tavolo da disegno. Altre volte sono frutto di reminiscenze di una foto ma, in ogni caso, realizza sempre una base compositiva basata sulle proporzioni auree e pianifica il contrasto dei colori principali. Il resto è una specie di lapidario che colpisce fino a raggiungere il punto giusto, quasi come una scultura. Rodrigo Brasil cerca sempre di realizzare i dipinti in modo tale da lasciarsi affascinare da loro, sostiene che l’arte è un impegno irrevocabile nei confronti della bellezza e allo stesso tempo della realtà e del dramma dell’intera umanità. Secondo l’artista questo tipo di arte richiede una grande attenzione per cui, l’attività della pittura rappresenta per lui un lavoro molto difficile che tende ad essere estenuante ma allo stesso tempo molto gratificante. Questa gratificazione gli giunge dallo spettatore che davanti ai suoi quadri si sente libero. Libero di dimenticare tutto e fare in modo che la ragione dorma mentre ci si lascia guidare dall’istinto, dal gusto dal desiderio, in modo tale che l’opera parli senza l’intermediazione di nessun’altro.

In breve:

Titolo mostra: “Brasil”

Opening Mostra: venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 18:00

Durata Mostra: dal 16 febbraio al 22 febbraio

Luogo: Via Angelo Poliziano 4-6

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com – Tel. +39 06 960 30 764

Website: https:// www.medinaroma.com/

Social: facebook.com/medinaroma.arte / instagram.com/medinaroma.arte

Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00