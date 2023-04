Griglie infuocate e braceri ardenti per un festival dal sapore unico e dal gusto deciso. Questo è lo scenario che attende chi parteciperà al Brace Festival del prossimo 25 aprile 2023.

Una giornata speciale da trascorrere in assoluta tranquillità sul nostro verde prato dell’AgriPark, tra l’Ardeatina e la Laurentina, a pochi passi dal Divino Amore, inserito all’interno della meravigliosa cornice naturale della campagna romana, in Via Castel di Leva 371, presso la Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova.

Quale modo migliore per festeggiare la giornata dedicata a tutti i lavoratori se non quella di starsene comodi, seduti o sdraiati, in totale relax, ad ammirare i nostri chef e bracisti destreggiarsi con gigantesche griglie e barbecue americani.

Potrete far parte della più grande “salsicciata” romana, assistere alla cottura di intere stecche di costolette, assaggiare carni affumicate e aromatizzate ai diversi tipi di legna, scoprire i segreti della cottura al barbecue americani dal Maestro Paolo Roiati dell’omonima macelleria di Montecompatri. Filetto, Angus, Pancetta, Salsicce, Pulled Pork, Alette di pollo, Braciole di maiale, Arrosticini, Ribs, Hamburger ed un angolo interamente dedicato alla prelibata Carne di Pecora, magistralmente cucinata da una squadra di autoctoni bracisti abruzzesi di Stile Osteria … insomma questo quello che vi attende.

L’ottima carne sarà anche accompagnata da una selezione di birre artigianali abruzzesi di Maddechè Bottega Birraia Abruzzese e biologiche di Mosto Italiano, e dall’eccellente vino rosso della Cantina Ferrante di Lanciano.

Ma l’offerta gastronomica non si ferma qui: al Bistrot Contadino la Chef Cristina Todaro si esibirà con la preparazione di squisiti piatti tipici romani, mentre al ristorante Biologico di Agricoltura Nuova andranno in scena i famosi Tonnarelli alla Cacio e Pepe( tutto di propria produzione e rigorosamente bio), mentre il reparto dolci, tutti espressi, sarà curato dal maitre-chocolatier Natalino De Santis di Hosteria del parco nonché di Madagascar Le Origini del Cioccolato di Fregene..

Si potrà festeggiare la Liberazione insieme, in una location affascinante ed ideale per tutta la famiglia e per gli amanti del buon cibo, della buona birra e della convivialità all’aria aperta. Cuochi e ristoratori prepareranno un festival dalle sfumature agricole, con prodotti di qualità della campagna romana e prodotti biologici coltivati nei campi della Cooperativa Agricoltura Nuova, con gustosi piatti tradizionali e grigliate cotte a regola d’arte. Non solo cibo ma anche tanto divertimento con l’equipe di animazione dell’Associazione APS Piccoli Orti, che organizzerà giochi di gruppo, attività sportive, laboratori tematici ed intrattenimento di ogni genere.

Inoltre potrà anche visitare il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park, mentre, per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione con L’asilo per Cani e l’Agility Dog.

DOVE: AgriPark Via Castel di Leva 371 presso Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova

QUANDO: Martedì 25 Aprile 2023 dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

COME: Ingresso GRATUITO, chiediamo la gentilezza di scrivere il proprio nome + il numero delle persone partecipanti al fine di permetterci di organizzare al meglio la manifestazione.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

La location è completamente all’aperto è fruibile e vivibile in qualsiasi momento delle due giornate di sagra fino alle ore 18:00. A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio con circa 800 posti auto, area ristoro con oltre 1.000 posti a sedere all’aperto con tavoli e panche di legno stile “Set Birreria”, servizi igienici e personale di staff per la pulizia dei tavoli e raccolta dei rifiuti.

L’AgriPark è un’area concepita nel rispetto della natura e della campagna che lo circonda, per quanto possibile viene effettuata la raccolta differenziata, vengono servite posate e piatti biodegradabili con un ridotto uso della plastica. Per essere sempre al corrente delle nostre iniziative e scoprire il menù di ogni evento vi invitiamo a seguire le pagine facebook: Roma Food Village, Agricoltura Nuova Castel di Leva, Agri-Park Castel di Leva 371 e Agricoltura Nuova Valle di Perna.