Botanicafolias, la mostra mercato di piante e fiori insoliti

La Mostra Mercato di Piante e Fiori insoliti e rari BOTANICAfolias, si terrà il 21 e il 22 maggio presso Villa Cavalletti. Una location d'eccezione, messa a disposizione degli ospiti dell'evento. Una fra le storiche e antiche Ville Tuscolane realizzate a partire dal XV secolo come residenze estive della nobiltà papale, situata nel cuore dei Castelli Romani a Grottaferrata.



La mostra mercato BOTANICAfolias accoglie i maggiori vivaisti italiani lieti di proporre al pubblico le ultime novità in campo botanico. Sarà possibile visitare la Villa e il suo splendido giardino monumentale, accompagnati da personale qualificato che risponderà con piacere a ogni curiosità. Corsi, conferenze su temi botanici e degustazioni completeranno l'esperienza di una giornata passata immersi nella storia e nel verde.

Il prezzo del biglietto comprende l'ingresso alla Manifestazione florovivaistica, la Visita Guidata al Giardino e il racconto della Storia della Villa (su prenotazione), il Servizio Navetta e la partecipazione ai corsi, alle conferenze e agli eventi per i più piccoli. € 6,00



Biglietto ridotto per disabili con invalidità totale e Accompagnatore laddove previsto per legge e specificato su verbale o tesserino. € 3,00

Biglietto gratuito peer i bambini sotto i 14 anni.

Disponibile anche un ampio parcheggio gratuito e "Il Villaggio del gusto", punto di ristoro aperto durante tutta la manifestazione.