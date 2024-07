BoscodiVino al Parco dei Castelli Romani a Lariano

"BoscodiVino" è la manifestazione che si svolge dal 18 al 21 luglio, presso la Fonte Ontanese, all'interno del Parco dei Castelli Romani a Lariano. La kermesse di vini regionali e nazionali ,con degustazioni guidate abbinate a prodotti tipici locali, è stata presentata nella sede comunale alla presenza delle istituzioni, ma anche sommelier e chef professionisti.

A dare il benvenuto il presidente dell'associazione Ricreativa Culturale Lariano Doc 2023, Avvocato Roberto Ficcardi, unitamente ai soci Gianluca Casagrande Raffi, Vito Bruno, Antonio Montecuollo, Antonio Tagliaferri e Massimiliano D’annibale, che organizzano l'evento enogastronomico che celebra le eccellenze culinarie e oleo-vinicole del territorio e della nostra Italia.

Sapori e odori in cucina con piatti tipici e gourmet, realizzati da chef professionisti proprio nel bosco ed abbinati ai vini posti in degustazione dalle cantine produttrici con i sommelier della Fisar. Le serate prevedono quattro menù diversi per ogni data, dall’antipasto al dolce. Inizia Bruno Cavola con un menu a base di funghi porcini, prosegue Michele Forte del ristorante Oasi con il Pesce nel bosco e la carne, conclude domenica Diego Trulli del ristorante Up con lo scamone e il vitello tonnato. Presente anche un forno napoletano con i menu pizza curati dal campione mondiale della pizza Elia Pompa di Qebona, in abbinamento alle bollicine metodo classico e charmat. Non mancherà l'intrattenimento musicale con vari gruppi pronti ad esibirsi sui due palchi allestiti sotto la direzione artistica di Carlo Micheli e con il supporto del Comune di Lariano.

"Sarà un evento speciale - ha dichiarato il presidente dell'associazione- reso possibile grazie ad un lavoro di squadra e per questo devo ringraziare le istituzioni, il presidente del Parco del Castelli Romani, l'Arsial, la Regione Lazio, le aziende produttrici e gli sponsor e il Sindaco Francesco Montecuollo. Queste magiche notti sotto le stelle saranno per tutti memorabili".