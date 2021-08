Il Bosco di Paliano tra giocolieri, cavalli della Transumanza e musica

Orario non disponibile

Quando Dal 07/08/2021 al 09/08/2021

Fine settimana più lungo e bello del solito al Bosco di Paliano in quanto non terminerà la domenica ma addirittura il lunedì sera con l’arrivo delle amazzoni, dei cavalieri e dei cavalli della Transumanza che faranno tappa nel fresco delle alte querce per una notte intera.

Bosco di Paliano: musica, cavalli e giocolieri

Un fine settimana dove non mancheranno le attività e gli eventi che con il passare del tempo riscuotono sempre più successo tra tutti coloro che frequentano questa bellissima area verde posta tra le provincia di Roma e Frosinone.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si potrà fare nel fine settimana del 7 ed 8 agosto. Sabato torna l’appuntamento, a partire dalle 19 e 30, con il magico aperitivo al Bosco con prodotti tipici, musica e luci che andranno a formare un’atmosfera unica. Domenica alle 12 sarà la volta dello spettacolo dei giocolieri per la gioia dei bambini e delle famiglie, mentre alle 15 e 30 nessuno vorrà mancare le esibizioni della poiana di Harris con lo spettacolo della falconeria.

Inoltre, sono tante le attività che si possono sempre fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici!

Di seguito il programma nel dettaglio:

SABATO 7 AGOSTO

Aperitivo, Suoni e Luci nel Bosco

Dalle 19,30 Aperitivo al tramonto e a seguire spettacolo di suoni e video mapping.

Posti limitati. SOLO su prenotazione.

Info e Prenotazioni al 370 1533848, anche WhatsApp.

Biglietto: 10 euro.

Possibilità di cenare con un piatto caldo.

Controllo covid-19 Green pass

DOMENICA 8 AGOSTO

Il Bosco in Famiglia – Giocolieri & Circo

Ore 12,00

Lorenzo Ritondale della Compagnia CirOtello è un abile giocoliere formato alla scuola circense che vi intratterrà con la sua simpatia e straordinaria abilità!

Divertimento garantito per tutti!

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario

della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche,

imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge

una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere

alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

LUNEDI 9 AGOSTO

FESTA DELLA TRANSUMANZA

Un'occasione per condividere la straordinaria esperienza di oltre 30 cavalieri e dei loro cavalli, che ripercorrono le vie della storica transumanza. Il cammino si svolge in 5 giorni (Falasche – Jenne) e il 9 agosto, per la tappa di Paliano, si accamperanno al Bosco con tende e cavalli.

L’ingresso è gratuito. Sarà possibile cenare al costo di 12,00 euro. Serata su prenotazione – controllo covid-19 Green pass



