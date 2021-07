Fitness all'aria aperta e serata "suoni e Luci" nel Bosco

La magia di un aperitivo nel Bosco di Paliano in un’atmosfera magica tra suoni e luci è in programma nel weekend del 17 e 18 luglio.

Non solo sport all’aria aperta e lunghe passeggiata nella quiete ed il fresco degli alberi secolari ma anche relax e tranquillità lontano dalle calde temperature di questi ultimi giorni.

Il Bosco di Paliano si propone come luogo dove praticare attività sportiva all’aperto ed infatti sabato pomeriggio torna l’appuntamento con la palestra. Inoltre, anche nel prossimo fine settimana sarà possibile vivere il bosco sabato sera fino a dopo il tramonto assaporando un drink fresco con un bel sottofondo musicale e splendidi giochi di luce sulle fronde degli alberi. La domenica da non perdere il sempre atteso appuntamento con la falconeria.

Inoltre, sono tante le attività che si possono fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Di seguito il programma nel dettaglio:

SABATO 17 LUGLIO

La palestra nel Bosco

Ore 15,30 – 17,00

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848Per informazioni e prenotazioni 370 1533848.

APERITIVO e MUSICA

Dalle ore 19,30

Immergiti nella magia della Natura e del Bosco al tramonto, siediti nel suggestivo teatro di paglia illuminato a candele, circondato da suoni rilassanti, con un aperitivo di prodotti locali a km zero, per poi assistere, al calar della sera, ad un meraviglioso spettacolo di luci, proiezioni led e animazioni digitali.

Il tutto direttamente sugli alberi, dal vivo.

Un’atmosfera magica per grandi e bambini.

Biglietto :8 euro gli adulti e 5 euro i bambini comprensivo di Aperitivo di benvenuto. Possibilità di cenare con un piatto caldo, dolci e prodotti locali.

Consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 18 LUGLIO 2021

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario

della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche,

imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge

una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere

alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.



