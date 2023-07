Bosco di Paliano, tutte le attività del weekend

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Per scappare dall'afa romana in cerca di un po' di fresco, sabato e domenica Il Bosco di Paliano organizza diverse attività per tutta la famiglia.

Sotto 30 ettari di querce secolari troverai area picnic con barbecue, area giochi per bambini, possibilità di noleggiare bici, tutto incluso nell'ingresso.

Il fine settimana alle porte, inoltre, prevede le seguenti attività:

Tiro con l’arco

Dimostrazione di Falconeria

Deltaplano per un volo prova

Trattamenti di Shatsu

Esposizione dell’artigianato

Domenica in programma lo spettacolo con Felicetta Vinci alle 12, gratuito per tutti.

Per mangiare, oltre all'area picnic a disposizione di tutti, c'è anche il punto ristoro con prodotti semplici, sani e di prima qualità. Tutto a km zero, proveniente da aziende agricole del territorio e produttori locali. Sabato e domenica il pranzo prevede un primo della tradizione, oltre a bruschette miste, verdure grigliate, selezioni di formaggi locali e dessert. Il sabato sera pizza.

Il Bosco di Paliano è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (escluso lunedì) e il sabato fino a mezzanotte. Si trova ai 3km dall’uscita autostradale A1 di Colleferro