Il Bosco di Paliano diventa elettrico: musica ed animazioni live

Il Bosco di Paliano si prepara ad accogliere i visitatori nell’ultimo fine settimana di luglio, al fresco delle grandi querce. Come oramai è di consuetudine saranno diverse le attività che si potranno praticare negli oltre 30 ettari di verde all’ombra degli alberi secolari e nei sentieri avvolti dall’abbraccio della natura. Ci si potrà riposare sulle amache oppure leggere un libro della biblioteca posta subito dopo l’ingresso del Bosco.

Il programma di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

Sabato pomeriggio torna l’appuntamento con la palestra nel Bosco con il Functional Training e il Pilates. La sera del sabato il Bosco diventa magico con Musica live e Luci. Dalle e 21,15 ci sarà una selezione di Artisti, concerti di musica live seguiti da performance di light-design, video animazione.

La Domenica il Bosco diventa il luogo ideale per passare momenti piacevoli con tutta la famiglia perché la mattina ci sarà animazione gratuita per i piccoli e grandi visitatori del Bosco. Attività tutte da scoprire ed il pomeriggio ci si immergerà nel fantastico mondo della Poiana di Harris.

Inoltre, sono tante le attività che si possono sempre fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici!

Di seguito il programma nel dettaglio:

SABATO 31 LUGLIO

Ore 15,30 – 17,00

La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Un istruttore qualificato della società Agorà vi guiderà durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

Musica live e Luci nel Bosco Ore 21,15

Una selezione di Artisti, concerti di musica live seguiti da performance di light-design, video animazione.

Tutti i sabato sera, ogni volta diversi. Tutto rigorosamente dal vivo, sugli alberi. Prima assoluta.

Chi sono i protagonisti della serata:

Matteo D'Incà, musicista laureato in Lingue e Civiltà Orientali a Venezia Ca'Foscari, nato nel 1979 a Belluno. Ha collaborato con Teresa De Sio, Peppe Voltarelli, Daniele Silvestri. Ha creato il progetto 'Musica per cicale' e 'C'è qualcosa di gentile'.

Nicola Pavone, in arte VjLuper - in omaggio al regista P. Greenaway- e' videoartista, live performer e media designer nato nel 1973. Ha fondato il collettivo "KinoCirkus" a Praga (Stage Design e Installazioni interattive), per spostarsi a Roma dove si occupa di videoproiezioni dal vivo e videomapping generativo. Un’esperienza per tutti i sensi. Si consiglia un telo, o un cuscino, per sedersi nel Bosco..

Posti limitati. Su prenotazione.

Info e Prenotazioni al 370 1533848, anche WhatsApp.

Ingresso, concerto e spettacolo: 12 euro.

DOMENICA 1 AGOSTO 2021

Il Bosco in Famiglia – Sport & Gioco

Ore 11.30

Giochi e attività per genitori e figli. Scoprirete dei semplici esercizi per lo sviluppo delle capacità fisiche e percettive del bambino utili per una crescita più equilibrata all’insegna del divertimento per tutti!

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche,

imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge

una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere

alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.



