Festa della Repubblica al Bosco di Paliano

Il 2 giugno al Bosco di Paliano in programma una giornata di relax, natura e divertimento. Diverse attività in programma in ben 30 ettari di querce secolari, con 5 km di sentieri ciclabili, area giochi, tavoli per picnic, biblioteca, amache, area ludica cani, campetto calcio e volley.

Le attività in programma il 2 giugno al Bosco di Paliano

10.00 - 18.00

TIRO CON L’ARCO

Nel Bosco come Robin Hood per scoccare la prima freccia e scoprirete l’arte del Tiro con l’arco, guidati da esperti arcieri, per un’esperienza nuova. Adatta a grandi e piccini (sopra i 4 anni).

Non occorre prenotare

Costo: 5.00 euro.

10,30 – 12,00

PERCORSO AVVENTURA

Una sfida ad amici, parenti e, soprattutto, a sé stessi, per scoprire chi riesce a superare prove difficili e a terminare, nel minor tempo, percorsi costruiti con materiali naturali.

Attività solo su prenotazione 348 7757106

Costo: 10,00 euro.

11,00 – 12,30 MEDITAZIONE NEL BOSCO

Praticare la meditazione nel Bosco è un’esperienza veramente particolare. L'incontro avrà una durata di circa 90 minuti. Per info e prenotazioni 370 1533848.

Costo: 12,00 euro.

15,30 – 17,00

FALCONERIA

Dimostrazione di falconeria. Alla scoperta del mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparare a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e assistere alle prodezze di Leeroy.

È consigliata la prenotazione 334 978 0760

Costo 4,00 euro.

Noleggio biciclette e quad elettrici, per bambini e grandi, per divertirsi senza fare rumore e disturbare la natura!

INFORMAZIONI

QUANDO: il Bosco è aperto dalle 10.00 alle 18.00, tutti i fine settimana nei mesi di maggio e ottobre. Da metà giugno fino a metà settembre sarà aperto tutti i giorni (tranne il lunedì).

DOVE: A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano

COSTO: Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.