Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2022 al 18/09/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un nuovo weekend immersi nel verde al Bosco di Paliano, con passeggiate a cavallo, letture animate e laboratori di magia. Di seguito il programma dettagliato:

SABATO 17

Passeggiate a cavallo

Avvicinamento alla Falconeria ore 12,00 e alle ore 16,00

Cucina della tradizione: pasta broccoli e salsiccia

DOMENICA 18

Passeggiate a cavallo

Cucina della tradizione: pasta broccoli e salsiccia

ore 12,00 Spettacolo gratuito "Letture animate"

Costruiamo insieme un racconto magico! I bambini potranno essere protagonisti di una favola!

Ore 14,30 Laboratorio: La magia a portata di Bosco

Non c’è magia senza un libro magico!

Per realizzarlo però abbiamo bisogno di incontrare personaggi magici, ad esempio il Grande Vecchio secolare e saggio albero che custodisce tutti i segreti del Bosco e delle sue creature. Realizzeremo le pagine raccontando il Grande Vecchio e il bosco attraverso i nostri occhi, impreziosendolo con tutti i tesori che il bosco ci offre. (Foglie, rametti, ghiande)

costo: 5,00 euro a bambino

Per info e prenotazioni Felicetta 3935634247 (solo Whatsapp)

Avvicinamento alla Falconeria ore 11,00 e ore 16,00