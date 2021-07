La palestra nel Bosco, weekend di fitness all'aperto

Il Bosco di Paliano con il passare dei giorni in questo secondo anno di apertura sta diventando sempre più il luogo ideale dove praticare attività sportiva all’aperto e dove respirare aria pulita lontano dall’inquinamento delle grandi città.

L’ampia area verde di oltre 30 ettari che si trova tra le province di Roma e Frosinone e che comprende oltre 5 km di sentieri immersi tra gli alberi secolari ogni fine settimana è meta oltre che di famiglie anche di sportivi, grazie al dettagliato programma della Palestra nel Bosco che inizia il sabato alle 15 e 30.

Anche nel prossimo fine settimana sarà possibile vivere il bosco sabato sera fino a dopo il tramonto assaporando un drink fresco con un sottofondo musicale e giochi di luce sulle fronde degli alberi.

La domenica prevede il sempre atteso appuntamento con la falconeria ed una passeggiata didattica nel fresco del Bosco con i nostri amici quattro zampe . Inoltre, sono tante le attività che si possono fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Il programma di sabato 10 e domenica 11 luglio al Bosco di Paliano

SABATO 10 LUGLIO

La palestra nel Bosco

Ore 15,30 – 17,00

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

APERITIVO e MUSICA

Dalle ore 19,00 aperitivo al Tramonto accompagnato da Musica d’atmosfera.

Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di una consumazione e piccoli snack di prodotti tipici del luogo.

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 11 LUGLIO 2021

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

Appuntamento a 4 zampe

Ore 15,00 – 18,00

Appuntamenti a quattro zampe nasce dall’idea di dedicare un momento di socialità tra i nostri amati cagnoloni all’interno del Bosco.

Un momento tutto dedicato a te e ai tuoi amici a 4 zampe.

Passeggiata didattica e attività di ricerca olfattiva: capiremo insieme come strutturare una “ricerca olfattiva”.

Il costo di 15 euro è da intendersi per un cane e il suo accompagnatore. Se i cani fossero due il costo sarebbe di 20 euro.

Per chi desidera una consulenza privata di un’ora il costo è di 25 euro.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Sabrina Garruto 339/6222410

Come raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.