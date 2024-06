Il Cinema in piazza, arriva "Boris" al Parco della Cervelletta

"Aprite tutto! Arriva Boris al Cinema in piazza". La notizia viene data sui social del Piccolo America per annunciare l'arrivo della fortunatissima serie tv al Parco della Cervelletta di Tor Sapienza. Si inizia domenica 9 giugno, con Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo che presentano la prima stagione (episodi dal 1 al 10). A moderare sarà Francesco Pacifico.

L'evento si ripeterà ogni domenica al Parco della Cervelletta per proiettare sotto il cielo stellato della Capitale le 4 stagioni di Boris (ogni volta 10 episodi). Una speciale maratona della serie televisiva cult.

In particolare, i primi dieci episodi, in programma la sera del 9 giugno, insieme al cast, ai suoi colleghi sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e allo scrittore Francesco Pacifico, saranno un modo speciale per ricordare Mattia Torre, alla vigilia del suo compleanno.

Appuntamento alle 21,15 ad ingresso libero e gratuito.

