Borgo DiVino a Nemi

A settembre Nemi sarà protagonista con Borgo di Vino. Riscoprire i borghi più belli d'Italia accompagnati da un buon calice di vino. “Borgo DiVino” è l'appuntamento itinerante tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese: un viaggio tra le regioni fatto di degustazioni, percorsi formativi ed esperienze suggestive, circondati da antiche mura, piccoli scorci e viste mozzafiato. L'ultimo weekend all'insegna dei sapori e dei colori dell'estate, nonché ultima tappa del tour, si terrà dal 10 al 12 settembre a Nemi, nel cuore dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Roma.

Viaggiare alla scoperta dei borghi più belli d'Italia, passeggiando tra vicoli e piazze con un buon calice di vino in mano. L'evento itinerante “Borgo DiVino” con le sue tappe in giro per la penisola è l'appuntamento estivo atteso non solo dagli esperti, ma anche dai turisti e da chiunque voglia riscoprire le bellezze del territorio italiano attraverso gli aromi e i profumi del mosto. L’iniziativa “Borgo DiVino in tour”, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, celebra il mondo del vino e del turismo enogastronomico, Un viaggio fatto di degustazioni, tour sensoriali e un percorso formativo per imparare a scegliere il bicchiere giusto da mettere a tavola, a riconoscere profumi, ingredienti e sfumature, ma anche a trovare le produzioni tipiche di ciascuna zona e ad abbinare a ciascun piatto il suo vino.

Più di 100 le cantine italiane presenti, con circa 400 etichette di qualità proposte in degustazione e raccontate direttamente dai produttori o da sommelier professionisti: un mix di arte, storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche per riscoprire l'unicità di luoghi genuini e senza tempo.

Per assaporare le diverse proposte occorre acquistare un voucher del costo di 15 euro direttamente nella città dove si svolge la tappa del tour oppure sul sito www.borgodivino.it. Il voucher dà diritto ad un kit di degustazione e a 10 assaggi di vini presso gli stand delle cantine partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...