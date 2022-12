Borghetta Stile, Befana in pigiama party

8 euro in pigiama, 8 euro in lista, 10 euro non in lista

Prezzo 8 euro in pigiama, 8 euro in lista, 10 euro non in lista

Borghetta Stile 90's Party: la Befana in pigiama party arriva il 5 gennaio a Largo Venue.

Borghetta Stile (Pop - DANCE - 90s- 00s - Hits): il più eccentrico e bizzarro party a tema, che propone i grandi successi dance degli anni ’90…e non solo.

Opening act: BadKids live

Area Chill con ben due giardini esterni

Area Food nella parte superiore

Dove? A Largo venue, in via B.Michelotti 2, angolo Via Prenestina - Largo Preneste. Largo Venue è un progetto di riqualificazione urbana, spazio strappato al degrado e recuperato attraverso la creatività, il verde, la coesione sociale e la cultura.



Modalità d’ingresso:

-8 euro in pigiama

-8 euro in lista (scrivi nome e cognome più numero di partecipanti sull'evento)

-10 euro non in lista