“Post Piano Session”, Boosta a Castel Sant'Angelo

Musicista, autore e polistrumentista, Davide ‘Boosta’ Dileo, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, presenta il 26 luglio ore 21 a Castel Sant’Angelo un live capace di trascinare il pubblico in un’atmosfera intima e personale nell’ambito della rassegna sotto l’Angelo di Castello a cura di Anna Selvi.

In Post piano session, viaggiano composizioni strumentali libere che partono dal pianoforte e finiscono nell’elettronica, passando attraverso suggestioni pienamente contemporanee. Ognuna di queste suite è parte di un concept album inizialmente pensato come un'unica opera, poi ripartita in singoli Ep, e segna il ritorno di Boosta all'elettronica: se La stanza intelligente e facile sono state una dichiarazione d'amore per la musica strumentale, le colonne sonore e il classico contemporaneo puro, le Post piano session, portano ad una visione più inclusiva del genere musicale di cui Davide è uno dei rappresentanti più significativi del panorama musicale italiano. “Questo disco è, semplicemente, uno strumento. La colonna sonora dei pensieri di chi lo ascolta” commenta Boosta.

“Post piano session – racconta Boosta - è una piccola suite di elettronica e pianoforte, evocativa e romantica, con inserti di energia e ottimismo, frutto di una libertà desiderata e covata. Questo è il tempo in cui celebrare questa libertà, anche quella di un artista dai propri codici. Diventa un’esigenza, in primo luogo, e un dovere subito dopo. Perché la libertà, in qualunque ambito, è un bene in prestito se non lo metabolizziamo e difendiamo.”

Il progetto discografico Post piano session è uscito per la Torino Recording Club, neonata etichetta dello stesso Boosta in distribuzione Believe, l’editore del progetto è Sony Music Publishing.

La terza edizione di sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo, crea geometrie di relazioni inusuali offrendo spazi di creazione artistica e percorsi di fruizione inaspettati che cattureranno il pubblico in racconti di fascinazione e bellezza. Il progetto di valorizzazione del sito della Direzione Musei statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, presenta in questa edizione della rassegna molti progetti site-specific che metteranno in relazione e dialogo il luogo e la sua storia con la creazione contemporanea. Il risultato sarà tutto da vivere.

Chi è Davide "Boosta" Dileo

Torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo otto album in studio – otto dischi di platino, con più di 500.000,00 copie vendute – quattro cd live ed un’interminabile carriera live. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: Non ti voglio più, contenuto nell'album Facile e La Clessidra contenuto in Caramella. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui 1992 e 1993 prodotte da Sky. Il 21 giugno del 2021 ha inaugurato a Torino il Davide_Dileo_cabinet, micro-galleria espositiva in cui la musica è declinata in pezzi e composizioni uniche solo per collezionisti.