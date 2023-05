Boni come er pane incontra l’Irlanda a Stappa Roma Festival

Boni come er Pane, la storica rassegna di Giulia Ananìa - cantautrice, autrice e poetessa - si sposta all'Ippodromo delle Capannelle per Stappa Roma Festival. Una rassegna da sempre conviviale e gratuita, che ha raccontato Roma attraverso i suoi grandi artisti per 10 anni da Dar Ciriola e che per questa edizione si aprirà al mondo facendo incontrare gli artisti che animano la nostra città con artisti che vengono da altri paesaggi.



Domenica 7 Maggio Boni come er Pane incontra l’Irlanda, all’interno della manifestazione Stappa Roma Festival, con un programma ricco di attività:



Si parte alle 12, con il pranzo con prodotti tipici di Roma e dei Castelli e con gli hamburger in stile Irlandese, il tutto accompagnato da intrattenimento per bambini e selezione musicale celtica.



Alle 17 si parte per l’Irlanda con il concerto delle FIMM e la scrittrice Edith Joyce che leggerà alcuni tratti dal suo libro Best Seller " IL NOSTRO GIORNO VERRA"FIMM Band di musiciste specializzata in musica irlandese e scozzese e di area “celtica” (Galizia, Bretagna ecc), che da oltre quindici anni è attiva nella scena folk italiana e internazionale .



EDITH JOYCE Nata a Roma nel 1996, fa avanti e indietro con l’Irlanda da quando ha tredici anni. Psicologa, riavvolge i gomitoli delle storie degli altri.

Parla di libri, d’Irlanda e di storie «che odorano di pioggia



Ore 18.30/19.30 Concerto degli Her Pillow

Un concentrato di rock-folk a base di brani classici della tradizione irlandese, rebel songs e pub-songs oltre a pezzi punk-rock rivisti in chiave folk con una dimensione coinvolgente e “bandistica”. Capitanati dall’ illustratore Fabio Magnasciutti ci porteranno al cuore della lotta dell’ Irlanda.

Con la Musica degli Her Pillow l’editore Cristiano Armati ( Red Star Press/ Hellnation/Bizzarro Books) racconterà la storia di Bobby Sands, delle guerre dell’ Irlanda del nord e calciatori ribelli e di lotte.



RITORNIAMO VERSO ROMA AL TRAMONTO

"Assieme in Assiomi"

Quei due geni Davide Marinacci e Leonardo Viciani con “ Assieme in Assiomi “ uno spettacolo appena nato e già tanto amato ci riporteranno verso Roma. Teatro? canzone? stand up comedy? Ci sarà da emozionarsi e ridere parecchio, questa è l’unica certezza.



Per concludere in bellezza la serata.



Tutto questo e molto altro Domenica 7 Maggio dalle 12 a tarda sera nel parco bellissimo ed iconico dell’Ippodromo Capannelle, allestito con sdraio, tovaglie da picnic e tavolate, tra aerei che ci portano lontano e immaginari di una Roma che non c’è più.



ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO



IL FOOD

#Stappalafame con

** Dar Ciriola la prima cirioleria di Roma! (@darCiriola)

** Raro hamburger (@rarofood)

** Norcineria Mancini dal 1870 porchetta e salumi romani



BIRRA

#stappalasete nel villaggio BECK'S (@becksitalia)



KIDS AREA

-- Laboratori creativi a cura di Ramona Tarquini - In partnership with Usborne (@ramonatarquinibooks) a partire dai 3 anni.

-- Letture a Jubox a cura dell'ora di libertà.

I laboratori sono ad offerta libera.



GARDEN

#stappailrelax se non vuoi sederti a tavola puoi portarti il telo e sdraiarti sul prato.





