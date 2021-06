Bomarzo: Torre di Chia e le cascate di Fosso Castello

Domenica 27 Giugno 2021 escursione a Bomarzo per una piacevole scoperta di un luogo dall’atmosfera unica.

Ci si addentrerà nel bosco alla ricerca dei segni delle antiche popolazioni che lo hanno abitato, da prima degli etruschi fino al medioevo, percependone la forza e la bellezza. Tra alte querce, belle cascate scavate dal torrente Castello, profonde forre, questa escursione sarà un susseguirsi di scoperte, sorprese ed emozioni.



Informazioni utili

Appuntamento: ore 10 a Bomarzo (VT), al campo sportivo in via dell’Elce

Strada consigliata: E35, poi E45 seguire indicazioni per Viterbo; uscita “Bomarzo Soriano”.



ASPETTI TECNICI

Difficoltà: disl. 200m circa – 4 ore – 9 km – T/E

Percorso: andata e ritorno

Punti di difficoltà: nessuno

Guida: Serena



Quota di partecipazione: 15€ + Tessera 2021

Costo Tessera Altair: 5€ con polizza RCT , oppure – consigliata per chi fa trekking – €15 compresa adesione alla FiTel con relativa polizza assicurativa infortuni – Vedi INFO UTILI PER PARTECIPARE )



ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO

Scarpe da trekking in Goretex, zaino, abbigliamento da trekking adeguato alla stagione, pranzo al sacco, acqua (almeno 1 litro), torcia, un cambio completo di vestiario da lasciare in auto (comprese le scarpe).



COME PARTECIPARE



Prenotazione obbligatoria e solo online entro le 24 ore precedenti l’escursione (salvo esaurimento dei posti):

– tramite modulo sottostante; oppure

– WhatsApp al 3274296323 (specificando nome, cognome, iniziativa ed una mail);

– scrivendo a iscrizione@associazionealtair.it

La prenotazione è valida solo dopo nostra conferma .

Le nostre iniziative sono rivolte a piccoli gruppi (si consiglia quindi, per trovare posto, di prenotare il prima possibile e alle persone prenotate si chiede la cortesia di avvertire in tempo utile, se dovessero annullare per permettere all’associazione di poterli sostituire)

Non sono accettate le persone che si presentano senza prenotazione

E’ obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (le mascherine vanno utilizzate quando ci si deve rivolgere alla guida o ad altri partecipanti, mentre si può non usare quando si cammina in modo distanziato.)

Mantenere il distanziamento tra i partecipanti (almeno 2 metri) durante tutte le fasi dell’escursione, compresa la fase di accreditamento e la pausa pranzo;

Il versamento della quota associativa e quella di partecipazione dovrà avvenire inserendo il contante esatto in un’apposita busta che verrà ritirata dalla guida all’inizio dell’escursione. Sulla busta dovrà essere scritto chiaramente il proprio nome, cognome e numero della tessera;

E’ sconsigliata la condivisione delle auto per arrivare sul luogo dell’escursione, tranne nel caso di coppie o conviventi. Per cui gli appuntamenti saranno direttamente nel luogo della partenza. E’ possibile organizzarsi con propri amici o conoscenti e stare in auto in 2 persone con mascherina indossata e sistemate in diagonale (guidatore e posto posteriore destro).

E’ vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, acqua, bastoncini telescopici, ecc)

Se la guida dovesse verificare che non sono rispettate tutte le suddette disposizioni, ha la facoltà di allontanare il partecipante dal gruppo senza obbligo alcuno.



Associazione Altair

Via Gabrio Casati 43/B • 00139 Roma

Tel 0643424312

WhatsApp 3274296323



Orario:

Dal lunedì al venerdì (14,30-18,30)

Sabato mattina (10-13)



Causa emergenza sanitaria la sede è aperta solo su appuntamento.



