Boltro-Rolli-Sala, Double Drums Sextet all'Auditorium Parco della Musica

Il Double Drums Sextet?nasce da un’idea del Pianista Simone Sala e dalla voglia di creare un ensemble dove l’elemento ritmico diventasse il centro, il cuore pulsante del pensiero musicale, creando strutture e incastri dove anche la melodia più conosciuta scopre nuove inflessioni, nuove strade e nuovi arrangiamenti, per poi rinascere a nuova vita. Sarà all'Auditorium Parco della Musica il prossimo 30 aprile.

La band presenta un repertorio piuttosto eterogeneo che va da alcuni brani originali di un sapore jazzistico ma anche e soprattutto latin, ad alcuni remake di autori straordinari come Michel Petrucciani fino a Pino Daniele ed alle ritmiche ostinate dei Balcani. Un grande caleidoscopio dove bellezza, ardore, colore e pathos si fondono in uno spettacolo originale, un set che racconta il mondo musicale non solo attraverso i suoni ma anche e soprattutto, attraverso la ritmica degli umori e dei colori.

Si segnala il recente e grande successo di pubblico (sold out) e di critica avuto il 7 dicembre scorso al Blue Note di Milano.