Bollicine, Max Giusti al Sistina

Nella nuova stagione del Sistina, Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore. Dall'11 al 21 aprile, arriva al Teatro Sistina, lo spettacolo "Bollicine".

Bollicine perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa a cui brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. All’apice della sua maturità, personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.