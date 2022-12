"Bolivar Break", la mostra

Nel quartiere di San Lorenzo apre la mostra dedicata alla banconote venezuelane. Ideatrice e curatrice dell’evento è Za.Tox (Zaire Torrealba) che nel 2011 ha iniziato a dipingere sulle “Bolivar” già dismesse dall’inflazione pochi anni prima. Una soluzione creativa che per molti venezuelani emigrati divenne una vera e propria attività.

Za. Tox ha voluto riunire nella sua galleria dieci artisti italiani che hanno trasformato il danaro in delle piccole opere d’arte usando varie tecniche.

DAREK BLATTA che da sempre ama raffigurare le donne, trasforma le banconote in un suggestivo ritratto femminile.

Il noto avvocato degli artisti di strada, DR FRODE cambia lo sfondo ai caratteristici cardellini.

Il pittore FEDERICO RUSSO colloca il sovrano in un mondo marino.

IVAN FORNARI inserisce grovigli astratti, come è solito fare.

Con KRAYON Bolivar appare pixel, tipico del suo stile.

LADY NINA trasforma le banconote con colori brillanti e col suo magico tocco di graffittista.

LUS 57 inserisce i ritratti ispirandosi a indigeni venezuelani.

Per ROBERTO DRAMIS i sovrani hanno la testa “tra le nuvole” e corone inquietanti.

STENCIL NOIRE sempre attento alle questioni sociali, scrive chiari messaggi.

TINA LOIODICE, con geometrie di colori accesi, lascia intravedere un volto.

Sono presenti in quelle di ZA.TOX il cervello e il cuore, simboli ricorrenti nella sua arte.

“La mia teoria sulla creatività è che più denaro si ha, più si è creativi” scriveva Robert Mapplethorpe, in questo caso con soldi che hanno perso valore...

Alessandra Bartomioli