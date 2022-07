Bohemian Symphony, l’opera rock sui più grandi successi dei Queen a Ostia Antica

Dopo il tutto esaurito dell’edizione 2020, il 5 settembre torna, all’Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, l’opera rock che ripropone i più grandi successi dei Queen.

Definito dal pubblico “uno spettacolo travolgente”, Bohemian Symphony – Orchestral Queen Tribute attraversa gran parte della discografia dei Queen grazie alle potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, sostenute dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo (che firma anche la regia del concerto), Lorenzo Milone e la raffinatezza degli arrangiamenti orchestrali de The Queen Orchestra, composta da fiati, ottoni, archi e percussioni, diretta dal Maestro Luca Bagagli.

Due ore di puro spettacolo per rivivere l'immensa eredità del repertorio dei Queen con proiezioni e live camera show che impreziosiscono brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band.