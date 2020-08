“Musica Sacra”, l'evento musicale con Vincenzo Bocciarelli nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli di Roma

Sarà il noto attore Vincenzo Bocciarelli a condurre la 15esima edizione del Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020. La finale, in forma di Concerto di Gala, avrà luogo venerdì 04 settembre alle 20,30 presso la Basilica SS. Apostoli e sarà presentata dall’apprezzatissimo artista.

Durante il periodo di lockdown, imposto a causa dell’emergenza Covid -19, Vincenzo Bocciarelli ha ideato il “Bocciarelli Home Theatre” con lo scopo di portare il teatro, la poesia e l’arte nelle case dei milioni di persone chiuse in casa. Da questo esperimento nasce “Sulle ali dell’arte”, il libro d’esordio dell’attore edito dalla casa editrice Accademia Edizioni ed Eventi di Giuseppe De Nicola e presentato in anteprima nazionale lo scorso 28 luglio.



“Sono molto felice di essere stato chiamato a condurre il Concerto di Gala, - ha dichiarato l’attore Vincenzo Bocciarelli - un evento internazionale di alto valore e colgo l’occasione per ringraziare la gentilissima Daniela de Marco Direttrice Artistica dell’Accademia Musicale Europea e del Concorso per questa meravigliosa opportunità. Per me rappresenta inoltre un ritorno al grande pubblico dopo mesi durante i quali mi sono visto cancellare e slittare opportunità di lavoro e impegni per ovvi motivi. Sono molto felice ed emozionato che tutto ciò avvenga dal cuore della città eterna, la mia Roma, che amo profondamente”



L'evento potrà essere seguito e ascoltato in tutto il mondo grazie alla preziosa collaborazione di Maria TV per lo streaming delle Semifinali ed in mondovisione da TelePace e Radio Vaticana per la Finale-Concerto di Gala in cui si proclameranno i vincitori 2020. Con oltre 200.000 visualizzazioni della propria pagina Facebook, il Concorso si conferma come una delle migliori vetrine per i cantanti lirici che vogliano misurare il proprio talento con questa rassegna unica al mondo nata nel 2001.

La giuria del Concorso Int. Musica Sacra 2020 è composta dai partner del progetto europeo "Let’s Sing Oratorio Music!": Ilja Racek e Golat Ludek rispettivamente Sovrintendente e Consulente Artistico del Teatro Slesiano di Opava (capofila del progetto), dal direttore d’orchestra e Presidente della Federazione Panellenica dei Cori Scolastici e dei Direttori di Coro e del Festival di Karditsa Nikos Efthimiadis, dal Direttore della Filarmonica Mihai Jora di Bacau (RO) Pavel Ionescu Ambrosie, dal Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Europea e del Concorso Daniela de Marco ai quali si aggiungono il Direttore d’Orchestra Leonardo Quadrini – una carriera lunga 3000 concerti, opere liriche, programmi televisivi e con collaborazioni eccellenti tra le quali con Katia Ricciarelli, Ignacio Encinas, Adriana Costa, Michele Placido, Giancarlo Giannini, e tanti altri. e Saverio Clemente della InArt Management di Milano, una delle più note agenzie liriche d’Europa. L'edizione 2020 è parte integrante del progetto “Let’s Sing Oratorio Music!” vincitore del Bando Europa Creativa e cofinanziato dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea.

Il progetto, unico in Europa - è dedicato a diffondere il genere musicale dell’Oratorio tra i ragazzi europei. Let’s Sing Oratorio Music offrirà loro un’esperienza formativa attraverso la collaborazione con cantanti e orchestre professionali e un'esperienza teatrale indimenticabile nel cantare un oratorio di fronte al pubblico. In tale ambito, il Concorso Internazionale ha lo scopo di trovare i protagonisti degli spettacoli basati sull’Oratorio “La Creazione” di Haydn che si terranno in Repubblica Ceca con debutto il 6 Dicembre 2020, Grecia, Romania e Italia nel 2021. I partner del progetto europeo offriranno borse di studio per un totale di € 7.500,00 workshop gratuiti e rimborsi viaggi e alloggio per tutte le attività del progetto.

Nel suo lungo percorso artistico tra teatro, cinema e televisione, Vincenzo Bocciarelli ha sempre raccolto gran belle soddisfazioni.

Recentemente l’artista ha ricevuto l’attestato di Benemerenza, conferito dall’Academy of Art and Image, per l’impegno profuso e il fattivo contributo culturale e sociale e si sta preparando alla realizzazione di altri importanti progetti. Tra questi c’è la nuova sitcom “Vincent Set Come Home” nata da un’idea del lungimirante Pierpaolo Poggi produttore della 3IN One Production con Laura Grossi e Antonio Rafanelli. Inoltre in autunno tornerà al gran teatro nelle vesti di Re Claudio, patrigno di Amleto con una produzione colossale dell’Amleto della compagnia di Sebastiano Lo Monaco la cui regia è stata affidata ad uno dei registi teatrali più interessanti del momento, Alessio Pizzech.