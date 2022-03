Boccea Street Food: Truck e ApeCar si sfidano ai fornelli

Lo street food del Typical Truck torna a Roma. Prima tappa dell'edizione 2022 sarà, dal 24 al 27 marzo, nel quartiere Boccea.

Per la prima volta, il format TTS Food arriverà a Nord-Ovest della Capitale. Piazza San Giovanni de La Salle, sarà avvolta di gusto grazie a 18 strepitosi Street Chef che a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina, si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet, rigorosamente espresse. Il cibo la farà da padrone proponendo un vero e proprio viaggio gastronomico tra le regioni italiane.

Lo street food selezionato per la tappa di Boccea

Le bontà siciliane: Cucina tipica siciliana

Polypus Apuliae: Polpo arrosto, focaccia barese e tipicità pugliesi,

La bombetta: Bombette di Cisternino allo spiedo

Bizzi - l'arrosticino: Arrosticini, chips espresse e carciofo alla Giudia

I Butteri: Pasta mantecata in forma di parmigiano o pecorino, supplì misti

La rueda: Paella valenciana, empanadas, patata bravas e sangria

Petriglia dolciaria: Bombe, ciambelle e sfogliatelle calde

Aporketta: Porchetta di Ariccia gourmet

Masseria Cilento: Caciocavallo impiccato e peperone crusco

Oliva time: Olive e cremini ascolani

Ape magna: Arrosticini e patate a spirale

Food family: Hamburger gourmet con frollatura Dry Aged

Vietnam street food: Cucina tipica vietnamita

Sfizio Capitale: Cuoppo di pesce fritto espresso

Coco loco: Nachos, burritos e tacos messicani

Birra Bavarese: Birra cruda bavarese non filtrata

Bollicine: Bollicine e cocktail

Ad accogliere tutti anche musica e giochi di luci, spettacoli illuminotecnici dai colori suggestivi, per un’esperienza non solo all’insegna del buon cibo ma per una vera e propria festa sotto le stelle.