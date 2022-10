Bobby Joe Long's Friendship Party dal vivo al Monk per la presentazione del nuovo album “AOH!”

“AOH!” è il titolo dell’ultimo album della formazione romana Bobby Joe Long's Friendship Party, pubblicato lo scorso giugno da Aldebaran Records.

I Bobby Joe Long's Friendship Party anche conosciuti come Oscura Combo Romana, sono una band drama-synth-coatto-wave di Roma Est, nata all'interno di un movimento artistico denominato 03:33, con l’intento di proporre contenuti attraverso un linguaggio diretto (coatto) e di sperimentare sonorità attingendo a una vasta gamma di stili che fluttuano tra la dark-wave e il synth-pop.

“AOH!”, quarto lavoro della band, arriva dopo la cosiddetta trucilogia di Roma Est (“Roma Est” 2016, “Bundytismo” 2017 e “Semo Solo Scemi” 2019). A differenza dei primi tre lavori, la produzione è completamente sviluppata in formato analogico, e le atmosfere spaziano tra punk, post punk, italo disco per finire in terreni sonori del tutto inediti.

Nella visione di Bobby Joe Long's Friendship Party c’è la Roma Est dei primi Anni ’90, dove l’influsso degli ’80 -però- è ancora vivo nella cultura di massa. Nobilitare la componente poetica dalla periferia anche con l’uso di forti contenuti dialettali, raccontare la cultura pop con citazioni musicali e letterarie, è in qualche modo il filo conduttore di questo disco. Nove tracce visionarie dove il cantato (quasi recitato) di Henry Bowers conduce l’ascoltatore in un viaggio che passa dalla canzone popolare romana a Laura Palmer, dalla narrazione didascalica della cronaca nazionale dell’epoca e delle mode fino a un ritratto di D’Annunzio. Tra poesia urbana e sperimentazione futurista, “AOH!” raccoglie ed elabora concetti e atmosfere degli ’80, integrando nel concept artistico la componente “coatta” neorealista che viene elevata ad elemento letterario identitario. Chitarre joydivisioniane e drum machine dei migliori Depeche Mode incontrano il pathos delle linee vocali che evocano scenari surreali e verosimili, tra synth gommosi, sax e scratch.

Sul palco la band capitanata da Henry Bowers (voce), comprende anche Arthur Ciangretta (chitarra), Romolo Tremolo (chitarra), Peter Spandau (basso) e Danilo Menna (batteria).

Durante il concerto sarà possibile acquistare il CD e il vinile di “AOH!”, oltre merchandise ufficiale e i precedenti album della formazione.



Appuntamento sabato 22 ottobre, alle ore 21.30 al Monk, in via Giuseppe Mirri, 35.