Bob Log III al RCCB Init

Capostipite e precursore dell'ondata di one man band che negli ultimi 30 anni hanno dato il la a un vero e proprio genere musicale, caratterizzato anche nel suono che parte dal blues primitivo ma che filtrato nell'attitudine punk si attualizza tra saturazioni e deviazioni noise, con un risultato che colloca lui e i suoi seguaci nel filone inesauribile del post punk mondiale, torna nella Capitale Bob Log III.



Nato a Chicago e cresciuto in Arizona, durante le esibizioni suona vecchie chitarre archtop Silvertone, indossando una vistosa tuta da “palla di cannone umana” e un casco integrale da jet con installata una cornetta microfono iconica ed efficace che gli consente di dedicare mani e piedi a chitarra e batteria.



Con otto album da solista all'attivo e perennemente in tour, il suo show è stato descritto come “una festa danzante di chitarra blues punk” - anche se lui preferisce presentarsi come “One Man Band Boom” - e lo ha portato a esibirsi in Nord America, Europa, Giappone e Australia, Nuova Zelanda, Messico, Taiwan e Islanda condividendo il palco con artisti come R. L. Burnside, Blues Explosion, Franz Ferdinand e Ani Difranco.



Il tour del 2024 ha già toccato Inghilterra, Irlanda, Germania e Svizzera e dopo le date italiane proseguirà in Francia, Belgio, Australia e USA. Assolutamente da non perdere la serata del 12 giugno che lo vedrà esibirsi con il suo show esplosivo sul palco del RCCB Init di Roma.