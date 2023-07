Bob Dylan a Roma Summer Fest 2023: concerto "senza telefoni"

A distanza di cinque anni dai tre concerti sold out acclamati da pubblico e critica in Sala Santa Cecilia, Bob Dylan torna il 9 luglio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023.

Presenterà dal vivo “Rough and Rowdy ways”, l’album pubblicato nel giugno 2020 e descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel – "In "Rough and Rowdy Ways", Dylan sta esplorando un terreno che nessun altro ha mai raggiunto prima, continua a spingersi verso il futuro", ha scritto Rolling Stone.

L'evento è "Phone Free Show", ossia, su richiesta dell’artista, i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto. Il pubblico è invitato ad arrivare con largo anticipo rispetto all'orario di inizio del concerto.