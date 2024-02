Boat Days, focus dedicato al mondo della nautica a Santa Marinella

3°edizione del Boat Days il focus dedicato al mondo della nautica e del mare in programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo 2024 al Marina di Santa Marinella

Un doppio week end a disposizione dei visitatori per scoprire e provare le proposte del mercato nautico tra imbarcazioni e gommoni con importanti anteprime e novità di settore.

Un evento che oramai è nel cuore dei diportisti del Lazio e non solo che, come ormai è tradizione, si terrà nell'area portuale del Marina di Santa Marinella,

L’area espositiva di Boat Days, il cui ingresso è gratuito, si svilupperà sia a terra con imbarcazioni, gommoni e motori fuoribordo in esposizione statica sia con imbarcazioni e gommoni in acqua per le uscite in mare.

Nei due week end dell’evento dalle ore 9.30 alle 18.30 gli oltre 30 espositori accoglieranno i visitatori ed i clienti, pronti per soddisfare richieste e curiosità sui prodotti presenti e programmare le prove in mare.