Boat Days, il focus dedicato al mondo della nautica

A solo un anno di distanza la nautica laziale ritorna protagonista con la seconda edizione di Boat Days.

Un evento che darà modo al grande pubblico di apprezzare il meglio della produzione italiana ed estera grazie alla presenza di oltre 54 brand leader del settore nautico rappresentati dai 28 espositori di questa edizione.

Saranno oltre 90, le imbarcazioni ed i gommoni che riempiranno lo spazio espositivo tra quelle a terra e quelle in acqua disponibili per le prove in mare.

Il Boat Days l’appuntamento dedicato al mondo della nautica e del mare, torna così con la seconda edizione dal 24 al 26 marzo e dal 31 marzo al 2 aprile 2023 presso il Marina di Santa Marinella (Roma).



Un doppio week end a disposizione dei visitatori per scoprire e provare le proposte del mercato nautico tra imbarcazioni e gommoni con importanti anteprime e novità di settore. Quest’anno godremo di un’area espositiva molto più ampia rispetto alla prima edizione con un importante incremento del numero delle imbarcazioni e degli espositori a conferma del successo di questo focus.



Grazie alla formula ad ingresso gratuito, i visitatori potranno accedere al Marina di Santa Marinella per vedere e provare le imbarcazioni in acqua, senza alcun vincolo ed in piena autonomia. Anche il format articolato con un doppio week end Odescalchi è stato studiato per offrire al pubblico la massima fruibilità e valutazioni ad ampio respiro.

Il Porto Turistico del Marina di Santa Marinella si è rivelata la cornice ideale per quest’appuntamento, direttamente al mare e nel mare, nel cuore della città di Santa Marinella ed a pochi chilometri dalla città di Roma.



Organizzatore dell’evento Boat Days è il Consorzio Mare Lazio, una realtà giovane e dinamica che rappresenta le più importanti aziende del settore nautico della regione e che ha non solo l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo per tutti gli operatori della nautica e del mare, ma di avvicinare ulteriormente la nautica e non solo, agli appassionati.

Boat Days in questa edizione vanta i prestigiosi patrocini di Regione Lazio, Coni, Guardia Costiera, Sport e Salute, Comune di Santa Marinella, Parlamento europeo - Ufficio in Italia e Confindustria Nautica, che sostiene l’iniziativa proprio per la sua mission di promozione e diffusione della nautica da diporto.