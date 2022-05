BNKR44 summer tour 2022

Lunedì 27 giugno a Villa Ada Festival arriva BNKR44. Musica, pittura e teatro.

Un’esibizione, che non sarà solo un "io faccio, tu guardi”, in cui il pubblico, che si immedesima con i cantanti sul palco e diventa un tutt'uno, come un superorganismo che condivide le stesse emozioni, gioie e dolori.

Dopo l’uscita di "Farsi male a noi va bene" e un fortunato club tour costellato di sold-out in giro per il paese, il BNKR44 è pronto a conquistare l’estate italiana. Il live non sarà solo un'esibizione musicale: saranno toccati vari punti delle modalità espressive artistiche, come pittura e teatro.

Appuntamento nella cornice di Villa Ada, il 27 giugno alle 20.

