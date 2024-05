BNKR44 a Rock in Roma 2024

Dal palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo a Rock in Roma: i BNKR44 si esibiranno il 18 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle. Dopo la partecipazione alla kermesse con il brano “Governo Punk”, che sta riscuotendo un grande successo in radio, il gruppo empolese sarà tra i protagonisti della line up 2024 del festival.

Il gruppo ha vinto Sanremo Giovani insieme a Clara e ai Santi Francesi con il brano “EFFETTI SPECIALI”, scritto e prodotto interamente dai ragazzi. Il loro percorso di crescita è stato rapido ed enorme, da Soundcloud e le camere da letto di provincia fino al palco più prestigioso d’Italia. Il loro mix di urban, pop elettronico e rock 3.0 è ora pronto a conquistare il grande pubblico. Con il brano “Governo Punk” – scritto dagli stessi BNKR44 con Jacopo Ettorre - hanno riempito di adrenalina ed entusiasmo il palco di Sanremo. “Si tratta di un brano energico, divertente, leggero. Non è un brano né punk, né politico, a dispetto di quello che il titolo potrebbe suggerire. È la rappresentazione di uno stato d’animo, di una ribellione, la fuga dalla noia della provincia, l’uscire fuori dai canoni e da ciò che è standardizzato. Il Governo Punk del titolo siamo noi, che viviamo secondo le nostre regole” – racconta la band.

L’ottima accoglienza riservata al brano e alla cover “MA CHE IDEA” con Pino D’Angiò rendono i bnkr44 gli unici artisti della kermesse ad avere, nel post-festival, entrambi i brani in top 50. I bnkr44, che si contraddistinguono per il loro stile unico, frutto della fusione fra i diversi background dei componenti, nascono dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. Progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0; fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione, il loro lavoro unico e riconoscibile è un manifesto della perseveranza dei giovani della provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo.