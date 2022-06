Bluesman Latino di Mario Donatone al Village Celimontana

Bluesman Latino è il nuovo progetto musicale di Mario Donatone, pianista, cantante, autore, appassionato cultore della musica afroamericana, gospel, blues, soul e funk, concepito e realizzato in piena pandemia Covid. Un progetto musicale unico che combina il blues e il soul con sonorità mediterranee e latine, integrandole in un sound affascinante e cosmopolita. Il leader Mario Donatone, è un pianista e cantante tra i più apprezzati in Italia nell'ambito blues e soul. Ispirato da artisti come Ray Charles e Dr. John, Mario è un musicista eclettico con alle spalle una lunga carriera sia come accompagnatore di solisti e gruppi neroamericani di blues e gospel, sia come solista egli stesso. Con lui una band vocale e strumentale, influenzata da gruppi come Neville Brothers, Steely Dan, Doobie Brothers.

Il repertorio dal vivo spazia tra ricercate rivisitazioni di brani soul e blues, brani originali, e tracce della tradizione melodica italiana integrate in una vena rhythm and blues e funky viscerale ed elegante allo stesso tempo. La band è formata dalla possente base ritmica di Roberto Ferrante (batteria, vocals e armonica blues) e di Davide Bertolone al basso. Angelo Cascarano (alla chitarra e vocals), e le voci soulful di Gio' Bosco e Isabella Del Principe completano e accompagnano magistralmente il virtuoso pianista cantante Mario Donatone. Il pianismo percussivo e la vocalità bluesy del leader, "calata in una luce mediterranea" (Luciano Federighi, Musica Jazz), completano il profilo di una band in cui il calore e l'istinto melodico si sposano con il feeling neroamericano. Lo spettacolo combina con grande ritmo scenico un impatto rock, una “danzabilità” funky, e un intenso lirismo.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up

Mario Donatone - Voce e piano

Roberto Ferrante - Batteria, vocals e armonica blues

Davide Bertolone - Basso

Angelo Cascarano - Chitarra e vocals

Gio' Bosco - Voce

Isabella Del Principe - Voce