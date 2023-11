Bluem Live al Monk

LE PARCHE, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale. L’evento si terrà giovedì 30 novembre 2023 in partnership con HitReview, presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative. LE PARCHE, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte.



Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica. Per l’occasione all’interno del teatro sarà possibile assistere alle esposizioni artistiche di Dépendance Studio e Discordia. La rassegna proseguirà poi infiammando il palco del Monk con una serata di sperimentazione sonora tra elettronica, hyperpop e post-darkwave.



L’opening di serata sarà affidato a PIOVE, cantante e producer poliedrica che fa della sperimentazione sonora il suo tratto distintivo. Seguirà poi sul palco GBRESCI, duo post-dark wave nato nel 2020 a Roma. Il progetto musicale degli artisti, Niccolò Barca e Edoardo Baroni, trascina l’ascoltatore in un immaginario onirico tra synth sognanti e chitarre acide. Il duo dopo il lancio del primo Ep, CODICI, ha esordito al MIAMI Festival di Milano e solcato già importanti palchi come quello dello Spring Attitude a Roma. La rassegna lascerà poi spazio al live di BLUEM, progetto artistico di Chiara Floris, giovane cantautrice e produttrice sarda. BLUEM sperimenta con la propria musica passando da distorsioni sonore, synth, fino ad arrivare all’elettronica. Il suo album nou, uscito la scorsa primavera, ha catturato l’attenzione di molti. Tradotto dal sardo come “nuovo”, è un progetto introspettivo e sperimentale, evocativo e dalle trame ancestrali.



Il secondo appuntamento delle PARCHE si chiuderà con il Djset di Las Winx, duo di Dj’s composto da Valentina e Marika, progetto curato dal team di Thru Collected. Faranno ballare i presenti su una selezione musicale che pesca riferimenti dall’elettronica al pop. Mescolando generi diversi con edit singolari, tra viral hits internazionali, classici della Club Music e sound dell’elettronica.