Blue Planet Economy Expoforum, a Roma dal 10 al 12 ottobre

Blue economy, elettricità verde, mobilità a zero emissioni: dal 10 al 12 ottobre Roma diventa hub di innovazione, sviluppo e tecnologie sostenibili a 360 gradi. In questi tre giorni si terranno, presso gli stessi padiglioni, Blue Planet Economy Expoforum, terza edizione dell’appuntamento dedicato ad approfondire tutte le prospettive dell’economia blu, con particolare riferimento all’area euro-mediterranea, e Zeroemission Mediterranean, manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per la produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'evento green a Fiera Roma

I tre giorni di conferenze si terranno a Fiera Roma e sarà possibile assistere ad interessanti incontri business, approfondimenti e presentazioni, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali e internazionali, ricercatori, innovatori e studenti.

Blue Planet Economy Expoforum

Blue Planet Economy Expoforum propone un articolato programma di conferenze dedicate a esplorare tutti gli ambiti di interesse e i temi più attuali legati all’economia del mare: modelli di decarbonizzazione; investimenti e strategie regionali in merito alla blue economy; l’offerta formativa nel settore; una ricognizione della filiera sostenibile della dissalazione; un focus sulla finanza “blu” pubblica e privata; l’analisi della sostenibilità nella nautica a cominciare dai materiali; lo sviluppo sostenibile delle produzioni alimentari; il marketing territoriale e gli itinerari turistici sostenibili e blu. Qui il programma completo.

In un’innovativa area water mobility e nautica zeroemission, realizzata dalla DMO H20 Tevere Mare, ponte di congiunzione tra le due manifestazioni, i visitatori potranno scoprire una base nautica 100% green, capire il funzionamento di un sommergibile elettrico, ammirare un natante elettrico da Formula 1 e un Jet Surf elettrico, vedere un drone per sicurezza e soccorso in acqua, fare la conoscenza con un vertiporto, l’area di terraferma utilizzata per l’atterraggio e il decollo di aeromobili.

Informazioni generali

Con un unico biglietto sarà possibile accedere a tutte le aree espositive della manifestazione, alle diverse conferenze che si terranno in orari differenti nell'arco dei tre giorni e a tutti gli eventi in programma. Per maggiori informazioni clicca qui. L'evento è gratuito.