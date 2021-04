Blue leader, mostra d'arte del collettivo Crew1989

Un'esperienza visiva di grande impatto, immersi nel blu e nel giallo delle opere di grandi dimensioni del collettivo napoletano "Crew1989".



Dopo il successo di Napoli, arriva a Roma da LAB174, grazie alla partnership con Gruppo Marino - factory, il progetto "Blue Leader".

Rendiamo accessibile l'arte anche in zona arancione, in veste di galleria d'arte, con la proposta artistica del collettivo Crew1989, la cui re-interpretazione pittorica di ritratti fotografici genera interessantissime dicotomie date da accostamenti arditi. Il blu e il giallo dominano sui supporti di grandi dimensioni in una eccezionale esperienza visiva.

La mostra si sviluppa dal piano strada, a ingresso libero e le opere sono in vendita.



LUN-VEN 9:00 - 19:00.

Sabato 10 apertura straordinaria per collezionisti, obbligatoria la prenotazione.

Info@lab174.com // tel/whatsapp (39) 351 940 1362

CREW1989

è una crew di grafici, tipografi ed artisti che, a seguito della pandemia, ha dato un nuovo e profondo significato alla propria professione, creando un'unione di tipo ideologica e artistica intorno al progetto Blue Leader.



Le opere pop sono realizzate a mano ma su semilavorati che sono il frutto di un nuovo processo produttivo di tipo industriale che utilizza gli strumenti delle attività che oggi lottano in una situazione di generale difficoltà economica.



Il 1989, anno che il collettivo introietta quale simbolo culturale per la caduta del muro di Berlino, è l’anno a partire dal quale decorre l' analisi della storia e del costume, fatta attraverso la rappresentazione e rielaborazione di personaggi che hanno avuto un impatto sulla società Italiana. Da Pertini a Borsellino, da Craxi a Berlinguer, passando per grandi attori e personaggi sportivi, fino al progetto speciale dedicato a Diego Armando Maradona.