"Blu Cobalto" al Teatro del Lido di Ostia

Al Teatro del Lido di Ostia il 27 aprile alle 19 Progetto CROMA presenta Blu Cobalto con le coreografie di Daniele Toti (che firma anche la regia) e di Silvia Pinna, Laura Ragni, Alessandro Pustizzi, Martina Ragni. Sul palco 15 danzatori.

La performance di danza presenta uno scenario apocalittico di disastri ambientali, ormai senza soluzione e che spinge a fuggire dal pianeta, finché non si accende un barlume di speranza verso una soluzione: restare e lottare per ritornare a vedere un cielo blu cobalto.

Il 28 aprile invece, dalle ore 17, in Young Talents on Stage 2024, è in programma una serata ad ingresso gratuito dedicata alle performance di giovani artisti emergenti. Un’occasione per scoprire i nuovi talenti del Municipio Roma X.