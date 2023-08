Blackpool tributo ai Beatles al CrossRoads Live Club

Grande ritorno al CrossRoads della formazione originaria di Bari. Strumenti e costumi di scena che rispecchiano i diversi periodi storici per rivivere insieme il repertorio dei quattro baronetti di Liverpool, dal 1962 al 1970, in uno show che ripercorre le fasi della band che ha cambiato la storia della musica.

Il progetto vede negli anni l’avvicendarsi di diversi musicisti professionisti baresi che si sono cimentanti nell’ interpretare i loro idoli, John, Paul, George e Ringo, ma è nel 2020, con la nuova formazione che la band trova il suo “asset” finale, che vede anche Dario del Viscio interpretare John Lennon, Vittoriano Ameruoso impersonificare George Harrison e Maurizio Eracleo nei panni di Ringo Starr.

La band ripropone il repertorio dei quattro baronetti di Liverpool, dal 1962 al 1970 in uno show che ripercorre le fasi della storia della band che ha cambiato la storia della musica. Dalle canzoni degli esordi come 'She loves you', 'Love me do' e 'Help!', agli scatenati rock'n'roll di 'Twist & shout' e 'Day tripper', passando per il periodo psichedelico con brani come 'Strawberry fields forever', 'All you need is love' e 'Penny lane', fino all'ultima produzione beatlesiana con brani come come 'Together', 'Let it be' e 'Hey Jude'.



Dopo diversi anni di concerti, a novembre arriva la chiamata dalla Rai per partecipare al programma "Tali e Quali" condotto da Conti. In realtà non una prima volta per il quartetto di musicisti trentenni: "Nel 2015 veniamo invitati da Fabrizio Frizzi per la trasmissione 'Vedi chi erano i Beatles', realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario del primo concerto dei Beatles in Italia.

Fu una grande emozione suonare in una trasmissione in diretta nazionale e il compianto Fabrizio fu molto ospitale con noi" commenta così Teodosio Gentile. Sette anni dopo il ritorno in prima serata, con una diretta in programma alle 21.25 su Rai Uno, con alle spalle un bagaglio di numerosi concerti in piazze e teatri di tutt’Italia. "Con tutte le limitazioni dovute al Covid continuiamo a esibirci anche in questi mesi - prosegue Teodosio - Rispetto alla 'prima volta' in Rai c'è sicuramente maggiore consapevolezza. Suoneremo non solo con i vestiti di scena, che normalmente utilizziamo per i nostri concerti, ma anche con trucco e piccole protesi per impersonificare al meglio la band di Liverpool.

Nonostante passino gli anni, rimane una grande emozione". Al quale si aggiunge l'esperienza di essere truccati da professionisti che hanno fatto la storia della Rai: "I nostri truccatori erano gli stessi di programmi storici come 'Fantastico' e 'Scommettiamo che' - assicurano - Vedrete che l'effetto sarà davvero tanto veritiero. Aspettiamo di scoprire le sensazioni del pubblico".