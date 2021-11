Black Friday e divertimento per il primo anno del Maximo Shopping Center

“Un anno al Maximo”. Lo shopping center in zona Laurentina celebra il suo primo anno di vita con iniziative dedicate alle famiglie e con un lungo week end all’insegna del black Friday. Tutti i negozi all’interno del centro, come da tradizione, daranno il via allo shopping natalizio con sconti che in alcuni casi raggiungeranno anche il -50%.

Sabato 27 novembre, inoltre, il centro commerciale regalerà a tutti i visitatori un pomeriggio di divertimento e allegria grazie a tre animazioni scenografiche itineranti. Ci saranno i "Pink Puffers", street band che si ispira alla tradizione musicale di New Orleans, che attraverserà la galleria con la sua energia e un forte impatto sonoro. Gli acrobati aerei di "Stardust" offriranno coreografie mozzafiato e coinvolgenti performance di livello internazionale. "Le invasioni lunari", con i loro mirabolanti e strepitosi costumi regaleranno ai visitatori un'atmosfera tra il sogno e il divertimento. Sulla piazza esterna, intitolata a Gabriella Ferri, nel tardo pomeriggio i tre gruppi di artisti daranno vita infine a una esibizione corale piena di magia.

In occasione del primo compleanno inoltre, dal 26 novembre al 5 dicembre, sarà lanciato un grande concorso a premi in cui si potranno vincere tante gift card e un'autovettura ibrida come super premio finale. Per ogni acquisto minimo di 5 euro si potrà partecipare al concorso giocando in una delle due postazioni allestite nella galleria commerciale.

Maximo shopping center inaugurava il 27 novembre 2020, unico grande mall ad aprire in Italia nell'anno della pandemia. Dodici mesi dopo c'è motivo di festeggiare per il successo che Maximo ha riscosso fino ad ora, nonostante le difficoltà di un anno che non ha consentito di avviare contemporaneamente i tanti punti di forza del centro.

Dall'estate scorsa il Maximo è entrato a "pieno regime", completando l’offerta del piano dedicato all'entertainment grazie all’apertura della prima multisala UCI Luxe del Lazio, il centro Joy Village per il divertimento di tutta la famiglia e la palestra McFit. La componente benessere è stata ampliata grazie all’inserimento del poliambulatorio GCS Point, primo riuscito esperimento inserito nel contesto di un centro commerciale. Senza dimenticare l’enorme offerta food che, con oltre 40 bar e ristoranti, fa un vero e proprio “giro del mondo” culinario.

Insomma, "un anno al Maximo" non solo per lo shopping, ma anche e soprattutto per l’esperienza a 360° che la struttura offre a tutti i visitatori.