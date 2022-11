Black Friday a Castel Romano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La stagione delle Feste a Castel Romano Designer Outlet si apre con il Black Friday, occasione di shopping importata dalla tradizione americana, ideale per pensare in anticipo ai regali di Natale.

Il centro McArthurGlen della Capitale accoglierà i visitatori con nuove scintillanti luminarie artistiche natalizie che richiamano quelle tradizionali del Sud Italia, per le quali saranno utilizzati esclusivamente Led a basso consumo per ridurre l’impatto energetico.

Le occasioni di shopping nell'outlet di Castel Romano, in occasione del Black Friday, dureranno ben 10 giorni, dal 18 al 28 novembre. Si potrà scegliere tra abbigliamento uomo-donna, sportswear, accessori per lui e lei, articoli e biancheria per la casa, con riduzioni fino al -70% sui prezzi outlet.

Tra i tanti brand che aderiscono all’iniziativa, Outly (occhiali grandi firme) e Petit Bateau propongono un imperdibile -70% di sconto su articoli selezionati; molto interessanti le offerte di Woolrich, Sunglass Hut, Napapijri, Piquadro, Coccinelle, Fossil, K-Way, con il -50% su articoli selezionati e ancora Dsquared2 e Coach con il -40% su articoli selezionati.