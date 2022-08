Bixi Big Band, The Essence of Swing al Village Celimontana

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Swingin' Up utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto della Bixi Big Band.

Bixi Big Band è composta da professionisti sotto la direzione musicale del Maestro Carlo Capobianchi e si è esibita in concerti (oltre 200 all’attivo) che hanno ricevuto gli apprezzamenti da parte di noti musicisti quali Lino Patruno, Carlo Loffredo e Renzo Arbore. Per alcuni mesi ha avuto inoltre il piacere di ospitare, alla voce, Antonella Elia.

?La band ha maturato una notevole esperienza concertistica esibendosi in numerosi Festival Jazz e presso noti locali e jazz club della Capitale.

Il repertorio fa riferimento alle grandi orchestre americane quali quelle di Ellington, Basie, Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Chick Webb e Stan Kenton, ma figurano anche colonne sonore di film dagli anni '30-'40 fino ai giorni nostri nonché brani motown, pop e latin degli anni '70-'80.

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SWINGIN' UP

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Carlo Capobianchi (tromba, direzione)

Loredana Marcone (voce)

Luca Majnardi (voce)

Igor Marino (sax tenore)

Olimpio Riccardi (sax tenore)

Guglielmo Cetto (sax alto)

Francesco Pafundi (sax alto, soprano)

Lisa Rogai (sax baritono)

Alessio Di Benedetto (tromba)

Lorenzo Soriano (tromba)

Vincenzo Ierace (trombone)

Luca Vesperini (trombone)

Alberto Lattuada (pianoforte)

Marco Cataldi (chitarra)

Marco Rizzuto (contrabbasso)

Luca Monaldi (batteria)