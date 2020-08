Bixera e The Fabulous 2nd Years Di Carlo Capobianchi in concerto a Village Celimontana

Giovedì 20 agosto sul palco di Village Celimontana di scena Bixera E The Fabulous 2nd Years Di Carlo Capobianchi, nell'ambito del Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno. Cinque musicisti romani, con la sincera passione per il jazz tradizionale, hanno dato vita, n e l 2009, ad una formazione veramente unica per il fine che si propone: far rivivere la musica del grande cornettista bianco Leon “Bix” Beiderbecke.



La magica alchimia che si compie è dovuta in principal modo alla maestria degli arrangiamenti – preparati con doviziosa cura da Fabiano “Red” Pellini – e alla scrupolosa ricerca del “sound”, elegante e sobrio, che i membri del gruppo perseguono significativamente. Alla scelta dei brani che compongono il repertorio dell’ensemble – e che sono tratti dalla sterminata mole di pezzi interpretati da Bix – si affianca il suggestivo supporto della scrittura, che, lungi dal riproporre pedissequamente le strutture di quei brani, in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, dona nuova linfa ad una musica già di per sé carica di rutilante vivacità.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Carlo Capobianchi: cornetta

Remo Izzi: sax alto

Paolo Bernardi: pianoforte

Giancarlo Colangelo: sax basso

Alberto Botta: batteria

Fabiano Pellini: arrangiamenti

(foto in alto di MAX MIRRI)





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"